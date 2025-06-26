В Севастополе на мысе Хрустальном создают культурный комплекс. Как идёт процесс

Президент России Владимир Путин 25 июля провёл совещание о ходе создания культурно-образовательных и музейных комплексов. В совещании приняли участие заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин, министр культуры Ольга Любимова, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, главы Приморского края, Кемеровской области – Кузбасса и Калининградской области.

Создаём современные выставочные пространства, художественные и хореографические школы, концертные и театральные залы для того, чтобы яркая, насыщенная культурная жизнь, интересные творческие события, лекции и мастер-классы стали более доступными для граждан нашей страны, чтобы люди, особенно молодые люди, молодёжь, могли дома, в своём регионе на самом высоком уровне обучаться творческим профессиям, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу государства в своём выступлении.

В ходе совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил главе государства о том, как идут работы на мысе Хрустальном. По поручению Владимира Путина здесь построена Академия хореографии, идёт строительство Российской галереи искусств и Театра оперы и балета.

Академия хореографии работает в новом здании почти год, здесь занимаются 200 учащихся, на новой сцене уже представили 10 спектаклей, в том числе «Щелкунчик», концерт к 80-летию Победы, буквально накануне вместе с Краснодарским училищем устроили вечер памяти Григоровича, сообщил глава города.

Российская галерея искусств с 2021 работает во временном выставочном пространстве, но её сотрудники за это время провели десятки выставок, привозили Айвазовского, Малевича. Сейчас коллектив уже готовится заехать в новое здание на мысе Хрустальном. В Севастополе будет не филиал музея, а именно полноценное новое федеральное учреждение. Впервые за 100 лет в Севастополе будет формироваться новая национальная коллекция художественного и изобразительного искусства. Благодарю Министерство культуры и лично Ольгу Борисовну за то, что она лично занимается формированием этих будущих коллекций нашей Российской галереи искусств. Театр оперы и балета тоже уже работает, артисты выступали на нашем знаменитом фестивале «Опера в Херсонесе», недавно успешно представили балет «Грозовой перевал» в Большом театре. Кстати, в этих постановках участвуют и наши воспитанники Академии хореографии. Строительство театра продолжается. Напомню, что проект выполнил Вольф Д. Прикс — звезда мировой архитектуры — и он продолжает авторский контроль за ходом работ, — заявил Михаил Развожаев.

Губернатор отметил: по поручению президента рядом с культурным комплексом будет создан парк площадью в 15 гектаров, здесь будет благоустроенное пространство, единая пешеходная зона протяженностью около 5 километров от Приморского бульвара через территорию культурного комплекса до музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

Михаил Развожаев поблагодарил президента за грандиозный проект, за внимание к Севастополю и постоянную поддержку.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя