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В Севастополе на одну зарядную станцию приходится девять электромобилей
фото: Ирина Клочкова, "Севастопольская газета" (Электрозаправочная станция на ул.Генерала Петрова у Ленинского загса)

В Севастополе на одну зарядную станцию приходится девять электромобилей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:31 08.01.2024

Общее количество официально зарегистрированных в Севастополе электромобилей, сообщает «Севастопольская газета«, достигло 242 единицы. Для их обслуживания в городе теперь имеются 27 высокоскоростных зарядных станций:

Такие данные озвучил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил быстрый рост количества электромобилей в регионе. На начало 2022 года их было 38, то есть за два года электромобилей у севастопольцев стало почти в шесть раз больше. Губернатор также считает необходимым учитывать интересы приезжающих в город на электромобилях туристов, что требует дальнейшего увеличения зарядных станций. В 2023 году их стало на 16 больше. В 2024-м планируется построить еще пять. Среди комментариев к посту губернатора есть просьба установить электрозарядки на Северной стороне.

Еще один комментарий касается применения разъема японского стандарта CHAdeMO. Он используется для зарядки большинства бюджетных электромобилей японского, американского и частично европейского производства. Так вот, в Севастополе на ряде зарядных станций именно этот разъем почему-то заменен на еще один европейский, что, по мнению автора комментария, не позволяет заряжать большинство имеющихся у севастопольцев электромобилей.

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В конце декабря 2021 года Правительство РФ утвердило перечень территорий для проведения пилотного эксперимента по созданию быстрой зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В перечень территорий включен и Севастополь.

Город за одну построенную электрозаправку компенсирует инвестору 60% затрат, но не более 1,86 млн рублей. На технологическое присоединение компенсирует 30%, но не более 900 тысяч рублей.

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