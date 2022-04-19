В Севастополе на отдых и оздоровление детей направят 177 миллионов рублей

В Севастополе планируется оздоровить более четырех тысяч детей, на это из бюджета города выделено 177 млн рублей. Из них 91 млн направят на путевки в лагеря «Горный» и «Ласпи», более 74 млн – на путевки на Черноморское побережье, 2 млн рублей – в пришкольные лагеря.

В ходе летней оздоровительной кампании 2022 года в нашем прекрасном климате бесплатно отдохнут более 4 тысяч севастопольских детей. Напомню также о программе «Детский кешбэк» — в ней принимают участие лагеря «Ласпи», «Горный» и «Алькадар». Для того чтобы получить возврат денежных средств, нужно выбрать лагерь из реестра и оплатить путевку картой «Мир», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Ларису Сулима.

Финансирование федеральной программы детского туристического кешбэка увеличено с 4 до 7 млрд рублей. Приобрести путевку и получить обратно часть средств можно с 31 марта по 31 августа, при этом смена в лагере должна пройти в период с 1 мая по 30 сентября. В прошлом году в программе приняли участие 110 родителей из Севастополя.

Напомним, следить за актуальной информацией о летней оздоровительной кампании и других мерах поддержки граждан и предпринимателей можно на портале объясняем.рф. Если на сайте нет ответа на возникший вопрос, его можно задать в чат-бот. Информация, которую предоставляет чат-бот, является официальной и проверенной – она поступает из профильных организаций и ведомств.

Ссылки на чат-бот «Помощник Объясняем.рф»: