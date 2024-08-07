Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе — на пл. Нахимова — место одного укрытия теперь два
актуально в республике
В Севастополе — на пл. Нахимова — место одного укрытия теперь два
фото: Евгения Щербакова ("Севастопольская газета")

В Севастополе — на пл. Нахимова — место одного укрытия теперь два

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:14 07.08.2024

Взамен бетонного укрытия, установленного на площади Нахимова инициативным предпринимателем, через два дня появились два новых.

Они поменьше и полностью лишены внутренней отделки. Внешнее оформление также отличается. На новых лишь надписи «Укрытие», «Вход» и стрелки-указатели.

А вот желающих запечатлеть образ новых малых архитектурных форм и сравнить с предыдущим укрытием на площади довольно много.

Напомним, первое укрытие на пл.Нахимова установил 3 августа частный предприниматель Иван Чернобай. В начале июля он предложил правительству города свои услуги в изготовлении таких конструкций, но ответа за месяц так и не дождался.

Через два дня укрытие увезли в неизвестном направлении, а на его месте установили два. В это же день на аппаратном совещании в правительстве Севастополя было объявлено, что заказанные городом бетонные укрытия начали поступать в массовом порядке.

Узнайте больше:  Прабабушки и прадедушки Севастополя могут получать доплату к пенсии за правнуков, находящихся на их иждивении

Напомним: Украина 23 июня совершила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, 153 человека были госпитализированы с осколочными ранениями. После этого было решено изготовить и установить почти 600 бетонных укрытий на остановках и парках. Анонсировалось, что на их изготовление потребуется время, как минимум дней 40.

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 21

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.