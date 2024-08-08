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В Севастополе — на пл.Захарова — гоняли незаконных торговцев
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе — на пл.Захарова — гоняли незаконных торговцев

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:16 08.08.2024

Участковые отделения «Северное» совместно с представителями департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя провели очередной рейд по выявлению и пресечению незаконной торговли.

Пресс-служба УМВД России по Севастополю сообщила, что внезапную проверку устроили рано утром на пл.Захарова. У продавцов проверяли наличие документов, разрешающих торговую деятельность. На тех, у кого лицензий не было, составляли административные протоколы, а также провели с ними разъяснительные беседы о недопущении торговли в неустановленных местах и без разрешительных документов, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Всего было составлено три протокола. Незаконным торговцам грозит штраф в размере от пятисот до двух тысяч рублей. Также во время рейда изъято более 250 кг продукции, которую реализовывали в нарушение законодательства.

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источник: «Севастопольская газета»

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