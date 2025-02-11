В Севастополе на подъезде к СТ «Сапун-Гора» идёт ремонт дороги

В Севастополе выполняются работы по ремонту автомобильной дороги на подъезде к СТ «Сапун-Гора» в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

С просьбой включить дорогу в перечень работ по ремонту обращались жители данного районе, дорога является подъездной к большому количеству жилых домов. К работам приступили в январе текущего года, благодаря благоприятным погодным условиям работы находятся на завершающей стадии.