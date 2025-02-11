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В Севастополе на подъезде к СТ «Сапун-Гора» идёт ремонт дороги
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе на подъезде к СТ «Сапун-Гора» идёт ремонт дороги

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:20 11.02.2025

В Севастополе выполняются работы по ремонту автомобильной дороги на подъезде к СТ «Сапун-Гора» в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

С просьбой включить дорогу в перечень работ по ремонту обращались жители данного районе, дорога является подъездной к большому количеству жилых домов. К работам приступили в январе текущего года, благодаря благоприятным погодным условиям работы находятся на завершающей стадии.

Протяженность  участка ремонта составляет 0,583 км. На объекте подрядная организация выполнила восстановление дорожной одежды в местах ремонта земляного полотна, устроила основание из щебеночно-песчаной смеси, нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия. В настоящий момент работы находятся на заключительном этапе, дорожники  выполняют укрепление обочин, – сообщил представитель подрядной организации.

Завершение ремонта значительно улучшит транспортную доступность для местных жителей. Это особенно важно для семей с детьми, а также для пожилых людей.

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Нацпроект «Инфраструктура для жизни» рассчитан до 2030 года. Его основная цель – комплексное развитие населенных пунктов, предусматривающее создание качественной жилищной, коммунальной, социальной, транспортной, промышленной и иной инфраструктуры.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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