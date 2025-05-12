В Севастополе на помощь спешат «байкеры МЧС»

1 апреля в Севастополе стартовал пожароопасный сезон, установлен высокий класс пожароопасности – четвёртый из пяти существующих. Риску подвержены в первую очередь открытые природные территории. В этот период сотрудники МЧС России уделяют особое внимание патрулированию лесных и парковых зон. Транспортные средства для такой работы нужны быстрые и мобильные – потому к работе привлекается мотогруппа экстренного реагирования чрезвычайного ведомства. Вовремя заметить первые признаки возгорания и не дать ему перерасти в крупный лесной пожар – вот цели, которые стоят перед этим формированием.

Патрулирование проводим каждый день по четырём маршрутам: Байдарская долина, Чернореченская долина, Северная сторона, а также город, захватывая мыс Фиолнет и Гагаринский район. Патрулируем по 6 часов в день. В этом году пока возгораний не фиксировали. Но в прошлом это было неоднократно, было очень жаркое лето, очень часто горела сухая растительность. Окурки, выброшенные из окон – это основная проблема вдоль транспортных магистралей. Был такой день, когда мы одно за другим потушили три возгорания травы на Северной стороне из-за выброшенных окурков. Часто мы ведём ещё и разъяснительную работу – по осторожности при курении или на тему запрета костров на природных территориях, – рассказывает Александр Шинкевич, старший инструктор-спасатель 2-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Вне зависимости от времени года мотогруппа оперативно оказывает помощь пострадавшим в ДТП. А ещё мотоциклисты МЧС России могут спасать людей на пожарах в жилье и даже оказывать помощь на воде – для этого на борту транспортных средств имеется необходимое оснащение.

Мотоциклы полностью автономны. Мы можем ликвидировать возгорания – есть огнетушитель и ранцевая установка пожаротушения, тушим водой и водно-пенным раствором. Если видим огонь или дым, то приступаем к тушению и при необходимости запрашиваем дополнительные силы – автоцистерны. Также на каждом мотоцикле имеется конец Александрова для спасения на водных объектах, присутствует гидравлический инструмент для разжатия, откусывания элементов металлоконструкций. На ДТП мы используем его для деблокировки пострадавших и отключения АКБ. Оснащены также индивидуальным спасательным устройством закрытого типа, которое помогает выводить людей из задымлённых помещений. Можем оказывать и первую помощь: у нас есть медицинская укладка со всеми необходимыми средствами, – отмечает Александр Шинкевич.

Манёвренные и быстрые – они зачастую прибывают к месту происшествия первыми. Мотоциклисты чрезвычайного ведомства отмечают: заметив их патруль в городской черте или на природе, граждане могут сообщить о происшествиях напрямую. Но также не стоит забывать и о номерах экстренных служб. МЧС России можно вызвать по номеру «101».

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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