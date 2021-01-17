Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе на пожаре едва не погибли два человека

crimeapress_news

реклама в крыму
В Севастополе на пожаре едва не погибли два человека

В Севастополе на пожаре едва не погибли два человека

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:30 17.01.2021

17 января в 5 часов 17 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю по системе «112» поступило сообщение — в СТ «Рыбак» пожар.

По прибытию к месту происшествия было установлено, что горит частный жилой дом. Незамедлительно было сформировано 1 звено ГЗДС. После вскрытия входной двери огнеборцы проникли внутрь помещения, где был обнаружен очаг пожара. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На тушение подали ствол высокого давления. В ходе ликвидации происшествия спасатели вынесли два газовых баллона. Из задымленного помещения пожарными были спасены женщина и ребенок, они переданы карете скорой помощи. Погибших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.  Благодаря слаженным действиям огнеборцев, локализовать пожар удалось в 5:52, ликвидировать открытое горение в 6:08. Полная ликвидация последствий пожара — 7:59, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В Севастополе на пожаре едва не погибли два человека В Севастополе на пожаре едва не погибли два человека

Всего к ликвидации последствий происшествия от МЧС России было привлечено 5 единиц техники и 14 человек личного состава.

 

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе на пожаре едва не погибли два человека

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.