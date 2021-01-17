В Севастополе на пожаре едва не погибли два человека

17 января в 5 часов 17 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю по системе «112» поступило сообщение — в СТ «Рыбак» пожар.

По прибытию к месту происшествия было установлено, что горит частный жилой дом. Незамедлительно было сформировано 1 звено ГЗДС. После вскрытия входной двери огнеборцы проникли внутрь помещения, где был обнаружен очаг пожара. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На тушение подали ствол высокого давления. В ходе ликвидации происшествия спасатели вынесли два газовых баллона. Из задымленного помещения пожарными были спасены женщина и ребенок, они переданы карете скорой помощи. Погибших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, локализовать пожар удалось в 5:52, ликвидировать открытое горение в 6:08. Полная ликвидация последствий пожара — 7:59, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Всего к ликвидации последствий происшествия от МЧС России было привлечено 5 единиц техники и 14 человек личного состава.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе