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В Севастополе на пожаре погиб человек
Фото: ГУ МЧС России по г.. Севастополю

В Севастополе на пожаре погиб человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:22 08.02.2022

Мужчина погиб при пожаре в Севастополе. Пожар произошел сегодня в квартире на первом этаже многоквартирного дома на улице Хрусталева. Очевидцы в 12:19 сообщили спасателям, что из окон виден дым.

По прибытии информация подтвердилась. Проведено вскрытие двери, на месте сформировано два газодымозащитных звена. На тушение подан ствол «Б». К сожалению, в помещении обнаружен погибший человек, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

По предварительной информации, площадь пожара составила три квадратных метра. Спасатели эвакуировали из соседних квартир 10 человек, в том числе двоих детей.

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