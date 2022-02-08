В Севастополе на пожаре погиб человек

Мужчина погиб при пожаре в Севастополе. Пожар произошел сегодня в квартире на первом этаже многоквартирного дома на улице Хрусталева. Очевидцы в 12:19 сообщили спасателям, что из окон виден дым.

По прибытии информация подтвердилась. Проведено вскрытие двери, на месте сформировано два газодымозащитных звена. На тушение подан ствол «Б». К сожалению, в помещении обнаружен погибший человек, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

По предварительной информации, площадь пожара составила три квадратных метра. Спасатели эвакуировали из соседних квартир 10 человек, в том числе двоих детей.

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