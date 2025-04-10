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В Севастополе на пожаре погибла женщина
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе на пожаре погибла женщина

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 20:23 10.04.2025

В 15:23 в ГУ МЧС России по Севастополю поступило сообщение, что в районе улицы Мелитопольская виден чёрный дым с территории частного домовладения.

Огнеборцы, прибыв к месту, вскрыли дверь и обнаружили внутри женщину без признаков жизни. К сожалению, медики констатировали её смерть. Пожар площадью 15 квадратных метров локализовали менее чем за полчаса, не допустив распространения. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, — озвучили детали происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

От чрезвычайного ведомства задействовались 10 специалистов и 2 единицы техники.

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источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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