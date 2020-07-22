В Севастополе на пожаре спасали людей

В Севастополе пожар произошёл в одной из квартир многоэтажного дома по проспекту Октябрьской революции.

По прибытию к месту ЧП, сотрудники МЧС звеном ГДЗС проникли в жилище, где обнаружили, что пожар происходит на кухне, его площадь 1 квадратный метр. В помещении были обнаружены два человека, которых пожарные незамедлительно эвакуировали на свежий воздух. Среди них – женщина, которой потребовалась госпитализация. С травмами – термическим ожогом дыхательных путей и отравлением продуктами горения – пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение города. На тушение пожара был подан ствол высокого давления. Полностью ликвидировали последствия происшествия уже в 00:27. Задействовались 3 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.