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В Севастополе на пожаре спасали людей
фото: ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе на пожаре спасали людей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:23 22.07.2020

В Севастополе пожар произошёл в одной из квартир многоэтажного дома по проспекту Октябрьской революции.

По прибытию к месту ЧП, сотрудники МЧС звеном ГДЗС проникли в жилище, где обнаружили, что пожар происходит на кухне, его площадь 1 квадратный метр. В помещении были обнаружены два человека, которых пожарные незамедлительно эвакуировали на свежий воздух. Среди них – женщина, которой потребовалась госпитализация. С травмами – термическим ожогом дыхательных путей и отравлением продуктами горения – пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение города. На тушение пожара был подан ствол высокого давления. Полностью ликвидировали последствия происшествия уже в 00:27. Задействовались 3 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

 

В Севастополе на пожаре спасали людей

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