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В Севастополе на пожаре спасены 9 человек, в том числе двое детей

В Севастополе на пожаре спасены 9 человек, в том числе двое детей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:06 25.03.2021

Днем 24 марта (в 12:41) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что по улице Героев Севастополя горит квартира на пятом этаже шестиэтажного дома.

В Севастополе на пожаре спасены 9 человек, в том числе двое детей

По указанному адресу сразу же выдвинулись силы МЧС России: два отделения 2-й пожарно-спасательной части, автолестница 6-й части, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ и опергруппа Главного управления. По прибытии огнеборцы незамедлительно сформировали 2 газодымозащитных звена, вскрыли входную дверь и проникли в квартиру. Внутри горела домашняя утварь на площади 5 квадратных метров. На тушение незамедлительно подали ствол «Б». Параллельно сотрудники МЧС предприняли спасение и эвакуацию жильцов соседних квартир, так как в подъезде имелось сильное задымление. На свежий воздух были выведены 20 человек – в том числе 9 детей. Спасены 9 человек – среди них двое детей – использовались устройства, обеспечивающие защиту органов дыхания и зрения, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В Севастополе на пожаре спасены 9 человек, в том числе двое детей

Всех спасённых пожарные передали для осмотра сотрудникам скорой медицинской помощи. Госпитализирован один ребёнок – его состояние удовлетворительное.

В Севастополе на пожаре спасены 9 человек, в том числе двое детей

Кроме того, до прибытия пожарных из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались две девушки, перебравшись на соседний балкон.

В Севастополе на пожаре спасены 9 человек, в том числе двое детей

В кратчайший срок огнеборцам удалось локализовать пламя и остановить открытое горение.

В Севастополе на пожаре спасены 9 человек, в том числе двое детей

В 13:16 пожар был ликвидирован полностью. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Севастополе на пожаре спасены 9 человек, в том числе двое детей

 

 

В Севастополе на пожаре спасены 9 человек, в том числе двое детей

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