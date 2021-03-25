В Севастополе на пожаре спасены 9 человек, в том числе двое детей

Днем 24 марта (в 12:41) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что по улице Героев Севастополя горит квартира на пятом этаже шестиэтажного дома.

По указанному адресу сразу же выдвинулись силы МЧС России: два отделения 2-й пожарно-спасательной части, автолестница 6-й части, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ и опергруппа Главного управления. По прибытии огнеборцы незамедлительно сформировали 2 газодымозащитных звена, вскрыли входную дверь и проникли в квартиру. Внутри горела домашняя утварь на площади 5 квадратных метров. На тушение незамедлительно подали ствол «Б». Параллельно сотрудники МЧС предприняли спасение и эвакуацию жильцов соседних квартир, так как в подъезде имелось сильное задымление. На свежий воздух были выведены 20 человек – в том числе 9 детей. Спасены 9 человек – среди них двое детей – использовались устройства, обеспечивающие защиту органов дыхания и зрения, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всех спасённых пожарные передали для осмотра сотрудникам скорой медицинской помощи. Госпитализирован один ребёнок – его состояние удовлетворительное.

Кроме того, до прибытия пожарных из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались две девушки, перебравшись на соседний балкон.

В кратчайший срок огнеборцам удалось локализовать пламя и остановить открытое горение.

В 13:16 пожар был ликвидирован полностью. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.