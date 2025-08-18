Прямо сейчас:
В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли 23 человека
фото: МЧС России

В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли 23 человека

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:47 18.08.2025

В Севастополе на ночном пожаре в многоквартирном доме спасли 23 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. По информации ведомства, сообщение о возгорании в одной из квартир на втором этаже дома на проспекте Генерала Острякова поступило в 02.42.

Прибыв к месту, силы МЧС России спасли из квартир по лестничному маршу подъезда 15 граждан, в числе которых трое детей – при помощи устройств защиты органов дыхания, еще восемь жильцов спасены по трехколенной лестнице, – рассказали в МЧС.

Кроме того, из задымленных помещений здания на свежий воздух эвакуировали 32 человека.

Одна женщина госпитализирована с отравлением угарным газом, – уточнили спасатели.

В операции участвовали 44 сотрудника МЧС, было задействовано 16 единиц техники. Пожар полностью ликвидировали в пяти утра на площади 50 кв. метров. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

