В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли 23 человека

Прибыв к месту, силы МЧС России спасли из квартир по лестничному маршу подъезда 15 граждан, в числе которых трое детей – при помощи устройств защиты органов дыхания, еще восемь жильцов спасены по трехколенной лестнице, – рассказали в МЧС.
Кроме того, из задымленных помещений здания на свежий воздух эвакуировали 32 человека.
Одна женщина госпитализирована с отравлением угарным газом, – уточнили спасатели.
В операции участвовали 44 сотрудника МЧС, было задействовано 16 единиц техники. Пожар полностью ликвидировали в пяти утра на площади 50 кв. метров. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
источник: РИА Новости Крым
