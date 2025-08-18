В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли 23 человека

В Севастополе на ночном пожаре в многоквартирном доме спасли 23 человек, в том числе троих детей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. По информации ведомства, сообщение о возгорании в одной из квартир на втором этаже дома на проспекте Генерала Острякова поступило в 02.42.