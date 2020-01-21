В Севастополе на пр. Ген. Острякова стартовала реконструкция водовода

В Севастополе реконструкция водовода от пр. Ген. Острякова, 90 до ул. Пожарова (район цирка), проводится в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

В 2019 году было получено положительное заключение госэкспертизы и в конце 2019 года заключен госконтракт на выполнение работ по реконструкции водовода. Точкой начала производства работ является участок у дома 90 проспекта Генерала Острякова, окончанием – ул.Пожарова, в районе цирка. Общая протяженность водовода около 4 км, диаметр водовода составляет 630 мм. Срок завершения работ по контракту – декабрь 2021 года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя представителя заказчика работ – директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Дениса Водопьянова.

Трасса реконструируемого водопровода разделена на 4 участка и проходит непосредственно по улицам города: первый участок — проспект Генерала Острякова, с проектируемого колодца в районе дома № 90, ул. Н. Ониловой, Хрусталева; второй участок — ул. Кожанова, третий участок — от ул. Ковпака, по ул. Харьковская, четвертый участок — от ул. Мечникова, вдоль ул. Стрелецкий спуск до существующего колодца в районе пересечения с ул. Пожарова, напротив здания Цирка.

Протяжённость первого участка, на котором уже приступили к выполнению работ, составляет ориентировочно 1 км. Этот объект не предполагает открытый способ прокладки трубопровода, мероприятие реализуется в рамках новой, альтернативной технологии санации – это непосредственный ремонт существующей трубы. Для этих целей в ближайшее время, а именно к началу весны, будет проложена временная линия водовода, так называемая байпасная линия — от камеры на пр.Генерала Острякова,90 на протяжении 1 км, – отмечает Денис Водопьянов.

Специалисты отмечают: водоснабжение потребителей будет переключено на временную линию. После чего, на дороге по проспекту Генерала Острякова будут созданы шесть рабочих котлованов, размером, ориентировочно, согласно проектного предложения, 3х3 метра. После этого будет произведен ремонт существующей трубы изнутри посредством полимерного состава. По факту завершения работ, водовод будет продезинфицирован и водоснабжение будет возвращено на существующий водовод. Байпасная линия будет разобрана, после чего работы начнутся на следующем участке и далее продолжаться до непосредственного участка окончания работ. На сегодняшний день разработана схема организации дорожного движения, на время производства работ, после согласования, схема будет предварительно опубликована.

Необходимость реализации данных работ возникла ввиду того, что существующий водовод 1964 года укладки, находится в значительной изношенности, поэтому на данном водоводе возникает значительное количество аварий. Данный район, непосредственно проспект Генерала Острякова, в предыдущие периоды испытывал значительные перебои с водоснабжением. На данный момент усилиями Водоканала эти перебои в большей степени ликвидированы, но в связи с высокой перегрузкой изношенной системы, возникает риск более серьёзных и частых аварий, и как следствие требует мер по реконструкции. Поэтому и выполняется данная работа, — говорит Денис Водопьянов.

Кроме этого объекта, сообщают в Правительстве Севастополя, в этом году стартовали еще два достаточно крупных мероприятия. Это реконструкция водоводов реконструкция водовода от ул. Лазаревская, 9 до пл. Ушакова: протяженность трассы составляет 2550 м. Трасса реконструируемого водовода проходит по улицам Лазаревская-Героев Севастополя-Причал 113-Исторический бульвар-пл.Ушакова. Реконструкция водовода ВУ-7 — ул. Лазаревская. Протяженность трассы составляет 3,9 км. Трасса реконструируемого водовода проходит по улицам Мельника-Багрия-Будищева.

Работа на строительстве данных водоводов будет производиться двумя способами: санация и укладка нового водовода с максимальной глубиной заложения 2,5м.

Также, в этом году планируется начать работы по реконструкции Мартыновского коллектора и КОС в с. Орловка.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя