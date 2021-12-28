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В Севастополе на проспекте Гагарина завершилось строительство сетей канализации
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе на проспекте Гагарина завершилось строительство сетей канализации

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:08 28.12.2021

Готовность объекта на проспекте Гагарина проверил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

По многочисленным обращениям жителей в адрес губернатора и Законодательного Собрания было принято решение включить в федеральную целевую программу устройство канализации для десяти многоквартирных жилых домов на проспекте Гагарина. В мае 2021 года подрядчик приступил к устройству коммуникационных линий. Сегодня объект выполнен на 100%. В 2022 году департаментом городского хозяйства здесь будет завершено благоустройство и озеленение территории, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя.

Руководитель ведомства также отметил, что канализационные сети безнапорные, выполнены из полимерных труб со структурированной сеткой. Нормативный срок службы – 50 лет.

Генеральный директор подрядной организации «Аквапрув» Руслан Аджиев подчеркнул, что объект оказался достаточно непростым, так как на данной территории пересекаются многочисленные инженерные сети, а грунт относится к шестой категории, что означает его высокую плотность. В процессе производства работ было задействовано 12 единиц техники.

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Все многоквартирные дома подключены к центральной канализации. Существующие выгребные ямы специалисты очистили, продезинфицировали и засыпали.

Тридцать три года проживаю на Гагарина, 35. Никогда централизованной канализации не было, только выгребные ямы. Это большой дискомфорт для всех жителей. Мы очень благодарны за такой подарок к Новому году, долго этого ждали, – отмечает жительница одного из домов Инна Ягодзинская.

Напомним, для строительства самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации специалисты применили современные технологии с использованием полиэтиленовых технических труб общей площадью 9 947 кв. метров.

В Севастополе на проспекте Гагарина завершилось строительство сетей канализации

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