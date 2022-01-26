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В Севастополе на сертификаты допобразования в 2022 году выделено 39 миллионов рублей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе на сертификаты допобразования в 2022 году выделено 39 миллионов рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:20 26.01.2022

В 2021-2022 учебном году в Севастополе реализуются более 1 400 дополнительных общеобразовательных программ. Занятия посещают 48 204 ребенка, у каждого из них есть свой сертификат допобразования.

Документ позволяет ребенку в возрасте от 5 до 18 лет за счет государства заниматься в тех организациях, которые участвуют в программе персонифицированного финансирования дополнительного образования. Номинал сертификата разбит на два периода. С января по август 2022 года он составляет 9 985 рублей, с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года – 13 660 рублей. Всего на сертификаты дополнительного образования в 2022 году выделено 39 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Подать заявление на получение сертификата можно несколькими способами, подробная информация – по ссылке. После получения документа можно выбрать подходящие кружки и секции в «Навигаторе дополнительного образования».

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Персонифицированный учет осуществляет Региональный модельный центр дополнительного образования детей. Это позволяет определять реальный охват кружками и секциями, а также выявлять самые востребованные из них. Цель – охватить дополнительными образовательными программами не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Получить консультацию специалиста можно по телефону +7 (8692) 41-72-69 или написав на почту rmc@micast.ru.


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