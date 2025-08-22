В Севастополе — на Столетовском кольце — развлекались дрифтеры. Ночью, на двух BMW

Историю с дрифтерами озвучили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю:
В ходе мониторинга социальных сетей автоинспекторы обнаружили видео, на котором группа автомобилистов в ночное время грубо нарушала ПДД, выполняя опасные манёвры на Столетовском кольце, что привело к нарушению общественного порядка и покоя жителей. Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции установили личности участников опасного инцидента на дороге. Ими оказались 21-летний местный житель и 29-летний гостя из Твери, которые на автомобилях BMW выполняли опасные манёвры на перекрёстке с круговым движением. Своими противоправными действиями они поставили под угрозу безопасность как собственную, так и других участников дорожного движения на дороге.
Правонарушители привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.12.14 КоАП РФ («Нарушение правил маневрирования»). Автолюбителям назначен административный штраф в размере 500 рублей и проведена профилактическая беседа об опасности таких манёвров на дорогах общего пользования.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила маневрирования, изложенные в разделе 8 ПДД РФ, проявлять бдительность и заботиться о безопасности своей и своих близких.
источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю
