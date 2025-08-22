В Севастополе — на Столетовском кольце — развлекались дрифтеры. Ночью, на двух BMW

Историю с дрифтерами озвучили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю:

Правонарушители привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.12.14 КоАП РФ («Нарушение правил маневрирования»). Автолюбителям назначен административный штраф в размере 500 рублей и проведена профилактическая беседа об опасности таких манёвров на дорогах общего пользования.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила маневрирования, изложенные в разделе 8 ПДД РФ, проявлять бдительность и заботиться о безопасности своей и своих близких.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю