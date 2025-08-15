Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Севастополе на строительном объекте упал башенный кран
Новости Республики

В Севастополе на строительном объекте упал башенный кран

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 11:20 15.08.2025

Прокуратура города Севастополя организовала проверку по факту падения стрелы башенного крана на строительной площадке.

Установлено, что на стройплощадке по адресу проспект Октябрьской Революции, 52 производился монтаж  башенного крана, однако при установке его стрела сорвалась. В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Гагаринского района г. Севастополя Алексей Казаков. В ходе проверки с привлечением контрольно-надзорных органов будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда, а также градостроительного законодательства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

В случае выявления нарушений закона при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Узнайте больше:  Жителя Севастополя обвиняют в государственной измене

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x