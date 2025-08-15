В Севастополе на строительном объекте упал башенный кран

Прокуратура города Севастополя организовала проверку по факту падения стрелы башенного крана на строительной площадке.

Установлено, что на стройплощадке по адресу проспект Октябрьской Революции, 52 производился монтаж башенного крана, однако при установке его стрела сорвалась. В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Гагаринского района г. Севастополя Алексей Казаков. В ходе проверки с привлечением контрольно-надзорных органов будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда, а также градостроительного законодательства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.