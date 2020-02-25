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Внимание! Ограничение движения на Ялтинской трассе, в районе Перевального

В Севастополе, на ул. Большая Морская продлено ограничение движения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:09 25.02.2020

Продление изменений организации дорожного движения по улично-дорожной сети города Севастополя при проведении работ по прокладке коммуникаций в рамках реконструкции ул. Большая Морская вводится с 24 февраля по 20 апреля. Так: ⠀

  • Полное ограничение движения всех транспортных средств вводится по участку ул. Большая Морская (от пл. Лазарева до пл. Ушакова). ⠀
  • Частичное ограничение движения всех тран спортных средств вводится: — по ул. Адмирала Октябрьского (от пересечения с ул. Очаковцев до ул. Большая Морская в направлении движения в сторону ул. Большая Морская); — по ул. Генерала Петрова (от пересечения с ул. Одесской до пл. Лазарева в направлении движения в сторону пл. Лазарева). ⠀
  • Частичное ограничение движения всех транспортных средств, кроме общественного транспорта, вводится: — по ул. Шмидта (от пересечения с ул. Очаковцев до пл. Ушакова); — по ул. Очаковцев (от ул. Адмирала Октябрьского до ул. Шмидта). ⠀

Одностороннее движение вводится:

  • по ул. Шмидта (от пересечения с ул. Очаковцев до пл. Ушакова);
  • по ул. Очаковцев (от ул. Адмирала Октябрьского до ул. Шмидта).

Также на время проведения ремонтных работ будет изменена схема движения для муниципальных маршрутов. Остановка пл. Ушакова по направлению движения в сторону 5 км Балаклавского шоссе будет перенесена в район дома № 4 и № 2 по ул. Гоголя. В связи с переносом места остановки, с 23 февраля по 8 марта вводится ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств по участку ул. Гоголя от пл. Ушакова до д.10 по ул. Гоголя, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

В Севастополе, на ул. Большая Морская продлено ограничение движения В Севастополе, на ул. Большая Морская продлено ограничение движения

В Севастополе, на ул. Большая Морская продлено ограничение движения

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