В Севастополе, на ул. Большая Морская продлено ограничение движения

Продление изменений организации дорожного движения по улично-дорожной сети города Севастополя при проведении работ по прокладке коммуникаций в рамках реконструкции ул. Большая Морская вводится с 24 февраля по 20 апреля. Так: ⠀
- Полное ограничение движения всех транспортных средств вводится по участку ул. Большая Морская (от пл. Лазарева до пл. Ушакова). ⠀
- Частичное ограничение движения всех тран спортных средств вводится: — по ул. Адмирала Октябрьского (от пересечения с ул. Очаковцев до ул. Большая Морская в направлении движения в сторону ул. Большая Морская); — по ул. Генерала Петрова (от пересечения с ул. Одесской до пл. Лазарева в направлении движения в сторону пл. Лазарева). ⠀
- Частичное ограничение движения всех транспортных средств, кроме общественного транспорта, вводится: — по ул. Шмидта (от пересечения с ул. Очаковцев до пл. Ушакова); — по ул. Очаковцев (от ул. Адмирала Октябрьского до ул. Шмидта). ⠀
Одностороннее движение вводится:
- по ул. Шмидта (от пересечения с ул. Очаковцев до пл. Ушакова);
- по ул. Очаковцев (от ул. Адмирала Октябрьского до ул. Шмидта).
Также на время проведения ремонтных работ будет изменена схема движения для муниципальных маршрутов. Остановка пл. Ушакова по направлению движения в сторону 5 км Балаклавского шоссе будет перенесена в район дома № 4 и № 2 по ул. Гоголя. В связи с переносом места остановки, с 23 февраля по 8 марта вводится ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств по участку ул. Гоголя от пл. Ушакова до д.10 по ул. Гоголя, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.