В Севастополе, на ул. Большая Морская продлено ограничение движения

Продление изменений организации дорожного движения по улично-дорожной сети города Севастополя при проведении работ по прокладке коммуникаций в рамках реконструкции ул. Большая Морская вводится с 24 февраля по 20 апреля. Так: ⠀

Одностороннее движение вводится:

Также на время проведения ремонтных работ будет изменена схема движения для муниципальных маршрутов. Остановка пл. Ушакова по направлению движения в сторону 5 км Балаклавского шоссе будет перенесена в район дома № 4 и № 2 по ул. Гоголя. В связи с переносом места остановки, с 23 февраля по 8 марта вводится ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств по участку ул. Гоголя от пл. Ушакова до д.10 по ул. Гоголя, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.