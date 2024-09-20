В Севастополе на ул. Ген. Хрюкина начали обустройство остановки. После вмешательства прокуратуры

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя проверила исполнение ГКУ г. Севастополя «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что вопреки требованиям государственного стандарта по обустройству автодорог общего пользования учреждением не принимались меры по оборудованию остановочного комплекса на остановке общественного транспорта в районе дома № 2-а по улице Генерала Хрюкина. Прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении на учреждение обязанности оборудовать остановочную и посадочную площадки, автопавильон, заездной карман, тротуар и пешеходные дорожки, а на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры – профинансировать эти мероприятия. Иск прокуратуры рассмотрен и удовлетворен Гагаринским районным судом г. Севастополя в полном объеме, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В настоящее время ведутся работы по обустройству остановочного комплекса по ул. Генерала Хрюкина, которые должны завершиться в октябре 2024 года.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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