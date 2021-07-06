В Севастополе — на ул. Косарева — поликлиники не будет

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя отказался от идеи строительства поликлиники на месте недостроенного торгового центра на ул. Косарева, 33, в 5-м микрорайоне.
Причина — высокая цена земельного участка, предназначенного к изъятию. Вместе с объектом незавершенного строительства, по предварительной оценке, она составляет более 114 млн рублей, при стоимость проекта — около миллиарда рублей. Как оказалось, средства на выкуп данного участка в бюджете не предусмотрены. Поликлинике на 320 посещений за смену, в которой данный район испытывает острую необходимость, в департаменте подыскали другое место. Ее решили расположить в границах вновь сформированного земельного участка. Проектирование обещают выполнить уже в этом году, — отмечает «Севастопольская газета».
В ходе заседания также прозвучало, что намеченный прежде к выкупу земельный участок останется с прежним видом разрешенного использования, правда, достроить торговый центр в запланированном виде, без уменьшения его параметров, вряд ли получится.
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