Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе — на улице Галины Петровой — на два месяца ограничат движение транспорта

crimeapress_news

реклама в крыму
Внимание: ограничение движения транспорта в Симферополе

В Севастополе — на улице Галины Петровой — на два месяца ограничат движение транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:05 20.01.2021

В связи с началом работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, на улице Галины Петровой, на участке от улицы Пугачева до улицы Коммунистическая, ограничат движение транспорта с 00:00 часов 21 января до 22 марта. Запрет на проезд не коснется транспорта спецслужб и жителей, проживающих в районе введения ограничений. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать информацию при планировании своего маршрута.

При капитальном ремонте улицы Галины Петровой будут выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части, устройству новых и недостающих тротуаров. Обустроится наружное освещение, ливневая канализация, а также парковочные карманы в районе медицинского колледжа им. Жени Дерюгиной, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

В Севастополе - на улице Галины Петровой - на два месяца ограничат движение транспорта

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.