В Севастополе — на улице Галины Петровой — на два месяца ограничат движение транспорта

В связи с началом работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, на улице Галины Петровой, на участке от улицы Пугачева до улицы Коммунистическая, ограничат движение транспорта с 00:00 часов 21 января до 22 марта. Запрет на проезд не коснется транспорта спецслужб и жителей, проживающих в районе введения ограничений. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать информацию при планировании своего маршрута.

При капитальном ремонте улицы Галины Петровой будут выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части, устройству новых и недостающих тротуаров. Обустроится наружное освещение, ливневая канализация, а также парковочные карманы в районе медицинского колледжа им. Жени Дерюгиной, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.