В Севастополе на улице Галины Петровой ограничат движения транспорта

Движение транспорта на улице Галины Петровой будет ограничено в связи с проведением капитального ремонта. На три месяца.

Запрет будет действовать с 00:00 часов 6 февраля до 7 мая и не коснется транспорта спецслужб и местных жителей, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Ограничения вводятся на участках:

по улице Галины Петровой, на участке от улицы Пугачева до улицы Декабристов;

по улице Жени Дерюгиной, на участке от улицы Галины Петровой до улицы Кочиева;

по улице Кочиева, на участке от улицы Жени Дерюгиной до улицы Черцова.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.