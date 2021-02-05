В Севастополе на улице Галины Петровой ограничат движения транспорта

Движение транспорта на улице Галины Петровой будет ограничено в связи с проведением капитального ремонта. На три месяца.
Запрет будет действовать с 00:00 часов 6 февраля до 7 мая и не коснется транспорта спецслужб и местных жителей, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Ограничения вводятся на участках:
- по улице Галины Петровой, на участке от улицы Пугачева до улицы Декабристов;
- по улице Жени Дерюгиной, на участке от улицы Галины Петровой до улицы Кочиева;
- по улице Кочиева, на участке от улицы Жени Дерюгиной до улицы Черцова.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
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