Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе на улице Галины Петровой ограничат движения транспорта

crimeapress_news

реклама в крыму
Внимание! В Севастополе ограничение движения… из-за подрыва бомб

В Севастополе на улице Галины Петровой ограничат движения транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:01 05.02.2021

Движение транспорта на улице Галины Петровой будет ограничено в связи с проведением капитального ремонта. На три месяца.

Запрет будет действовать с 00:00 часов 6 февраля до 7 мая и не коснется транспорта спецслужб и местных жителей, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Ограничения вводятся на участках:

  • по улице Галины Петровой, на участке от улицы Пугачева до улицы Декабристов;
  • по улице Жени Дерюгиной, на участке от улицы Галины Петровой до улицы Кочиева;
  • по улице Кочиева, на участке от улицы Жени Дерюгиной до улицы Черцова.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

В Севастополе на улице Галины Петровой ограничат движения транспорта

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.