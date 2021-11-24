В Севастополе на улице Генерала Коломийца завершили ремонт дороги

Севастопольские дорожники завершили ремонт участка улицы Генерала Коломийца протяженностью 1,7 км. Работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В ходе ремонта рабочие заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, установили дорожные знаки, нанесли разметку. Для комфорта и безопасности возрастных пешеходов, молодых мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья на подходах к проезжей части и тротуарам занизили бортовой камень. Выполнение работ контролировали не только специалисты дорожных служб, но и активисты ОНФ в ходе совместных выездов. Благодаря рекомендациям жителей тротуары и проезжую часть сделали максимально комфортными для передвижения, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.