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На улице Генерала Коломийца завершили ремонт дороги

В Севастополе на улице Генерала Коломийца завершили ремонт дороги

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:21 24.11.2021

Севастопольские дорожники завершили ремонт участка улицы Генерала Коломийца протяженностью 1,7 км. Работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В ходе ремонта рабочие заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, установили дорожные знаки, нанесли разметку. Для комфорта и безопасности возрастных пешеходов, молодых мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья на подходах к проезжей части и тротуарам занизили бортовой камень. Выполнение работ контролировали не только специалисты дорожных служб, но и активисты ОНФ в ходе совместных выездов. Благодаря рекомендациям жителей тротуары и проезжую часть сделали максимально комфортными для передвижения, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На улице Генерала Коломийца завершили ремонт дороги

По улице Генерала Коломийца проходит маршрут общественного транспорта №12. Вблизи объекта находятся школы №22 и №4, музыкальная школа №1, детские сады №107 и №118, а также станция скорой помощи.

Напомним, в планах реализации дорожного нацпроекта на этот год в Севастополе ― ремонт дорог общей протяженностью 54,5 км.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе на улице Генерала Коломийца завершили ремонт дороги

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