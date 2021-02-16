В Севастополе на улице Хрусталёва появится новый сквер

Проектом сквера на улице Хрусталёва предлагается создание благоустроенной территории для тихого отдыха, с учетом привязки к жилой застройке и расположенных рядом социальных объектов – школы и детского сада. Предусмотрена система полива и освещения, видеонаблюдение, лавочки и урны, детский игровой и спортивный комплексы со специальным покрытием, озеленение.

По результатам проведенного обследования зеленых насаждений, из 140 существующих деревьев и 15 кустарников, под снос попадают всего лишь два аварийных дерева и порядка девяти кустарников – поросль и сухостои. Будет высажено порядка 465 кустарников, в том числе в виде живой изгороди по периметру сквера, и 24 дерева. По просьбе жителей увеличили количество лавочек, освещение, дополнили озеленение, — цитирует пресс-служба специалистов.

Профильным службам поручено завершить комплексное благоустройство данной территории.

Сквер расположен между жилой застройкой и соцобъектами. Необходимо благоустроить подходы и подъездные пути к соцобъектам, примыкания к жилым домам. Ранее уже сделано благоустройство внутридворовых территорий прилегающих домов. Также с Фондом капитального ремонта будем рассматривать возможность проведения капитального ремонта фасадов многоквартирных домов, прилегающих к скверу. Постараемся синхронизировать все мероприятия, чтобы комплексно завершить благоустройство данного микрорайона, — отмечает директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов Евгений Горлов.

По словам Евгения Горлова, в течение двух недель после утверждения жителями проекта, будет проведена процедура определения подрядчика на проведение работ и начнется благоустройство. До середины лета планируется завершить работы.

Благоустройство скквера проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

фото: пресс-служба Правительства Севастополя