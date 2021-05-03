В Севастополе на улице Шевченко — ограничение движение транспорта. На два месяца

В связи с работами по переустройству подземных коммуникаций в рамках капитального ремонта автомобильной дороги, на улице Тараса Шевченко в Севастополе ограничено движение транспорта. По информации городского правительства, временный запрет на проезд будет действовать до 30 июня.

Где не проехать:

— от пересечения улицы Тараса Шевченко с улицей Александра Маринеско до пересечения с проездом от дома №20 по улице Тараса Шевченко до Столетовского проспекта.

Подчеркивается, что ограничения касаются транспорта спецслужб и жителей, проживающих в районе введения ограничений.

На время проведения ремонтных работ перевозка пассажиров по маршруту № 85 «п. Кальфа – ул. Маринеско» будет осуществляться по следующей схеме:

— в прямом направлении: Монастырское шоссе – Камышовое шоссе – пр-т Генерала Острякова – ул. Гоголя – ул. Большая Морская – ул. Адмирала Октябрьского – ул. Очаковцев – ул. Генерала Петрова – ул. Новороссийская – ул. Адмирала Октябрьского – Стрелецкий спуск – ул. Пожарова – пр-т Гагарина – ул. Вакуленчука – Фиолентовское шоссе – ул. Тараса Шевченко – ул. Молодых строителей – ул. Александра Маринеско;

— в обратном направлении: ул. Александра Маринеско – ул. Молодых строителей – ул. Тараса Шевченко – Фиолентовское шоссе – ул. Вакуленчука – пр-т Гагарина – ул. Пожарова – Стрелецкий спуск – ул. Адмирала Октябрьского – ул. Большая Морская – ул. Гоголя – пр-т Генерала Острякова – Камышовое шоссе – Монастырское шоссе.