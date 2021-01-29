В Севастополе, на улице Суворова на три месяца ограничат движение транспорта

В Севастополе на 3 месяца перекрывают улицу Суворова. В частности, пока речь идет об участке от ул. Воронина до ул. Людмилы Павличенко. Причина перекрытия – капремонт дороги.
Проезд будет закрыт с 00:00 часов 30 января до 00:00 часов 30 апреля. Обращаем внимание автомобилистов, что на это время вводится двустороннее движение по ул. Фрунзе от пересечения с ул. Воронина до ул. Марата и ул. Марата от пересечения с ул. Фрунзе до ул. Суворова. А по четной стороне ул. Фрунзе ограничивается остановка и стоянка транспортных средств, — сообщили в городском правительстве.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
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