В Севастополе — на улице Тараса Шевченко — ограничат движение транспорта. Надолго

В Севастополе на улице Тараса Шевченко ограничение движение транспорта вводится в связи с работами по переустройству инженерных коммуникаций в рамках капитального ремонта автомобильной дороги. График введения ограничений:

С 26 мая до 1 июня будет перекрыт проезд на участке от дома № 20 по ул. Тараса Шевченко до ул. Косарева, а также проезд Столетовский проспект – ул. Тараса Шевченко.

С 1 июня до 30 сентября ограничения будут действовать на участке от ул. Косарева до Фиолентовского шоссе.

Обращаем внимание жителей, что на время проведения ремонтных работ изменятся маршруты общественного транспорта. Осуществлять перевозку пассажиров муниципальные маршруты № 83, 84 и 85 будут по изменённым схемам, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Так:

Маршрут № 83

Прямое направление: проезд улица Александра Косарева – улица Молодых Строителей, улица Молодых Строителей, улица Александра Маринеско, Фиолентовское шоссе, улица Вакуленчука и далее по маршруту.

Обратное направление: улица Партизанская, улица Новороссийская, улица Адмирала Октябрьского, площадь Восставших, Стрелецкий спуск, улица Пожарова, проспект Юрия Гагарина, улица Вакуленчука, Фиолентовское шоссе, улица Александра Маринеско, улица Молодых Строителей и проезд улица Александра Косарева – улица Молодых Строителей.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:

Прямое направление: «ТЦ «Новус», «улица Молодых Строителей».

Обратное направление: «Улица Молодых Строителей», «ТЦ «Новус».

Маршрут № 84

Прямое направление: улица Горпищенко, улица Истомина, улица Героев Севастополя, улица Вокзальная, улица Портовая, Троллейбусный спуск, площадь Суворова, улица Ленина, проспект Нахимова, улица Генерала Петрова, улица Одесская, улица Партизанская, улица Новороссийская, улица Адмирала Октябрьского, площадь Восставших, Стрелецкий спуск, улица Пожарова, проспект Юрия Гагарина, улица Вакуленчука, Фиолентовское шоссе, улица Александра Маринеско, улица Молодых Строителей и проезд улица Александра Косарева – улица Молодых Строителей.

Обратное направление: проезд улица Александра Косарева – улица Молодых Строителей, улица Молодых Строителей, улица Александра Маринеско, Фиолентовское шоссе, улица Вакуленчука и далее по маршруту.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:

Прямое направление: «улица Молодых Строителей», «ТЦ «Новус».

Обратное направление: «ТЦ «Новус», «Улица Молодых Строителей».

Маршрут № 85

Прямое направление: Монастырское шоссе, проспект Генерала Острякова, улица Гоголя, площадь Ушакова, улица Большая Морская, улица Адмирала Октябрьского, улица Очаковцев, улица Генерала Петрова, улица Одесская, улица Партизанская, улица Новороссийская, улица Адмирала Октябрьского, площадь Восставших, Стрелецкий спуск, улица Пожарова, проспект Юрия Гагарина, улица Вакуленчука, Фиолентовское шоссе и улица Александра Маринеско.

Обратное направление: улица Александра Маринеско, Фиолентовское шоссе, улица Вакуленчука, проспект Юрия Гагарина, улица Пожарова, Стрелецкий спуск, площадь Восставших, улица Адмирала Октябрьского, улица Большая Морская, площадь Ушакова, улица Гоголя, проспект Генерала Острякова и Монастырское шоссе.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:

Прямое направление: «Добрострой», «Улица Молодых Строителей», «Троицкий квартал» и «Супермаркет «ПУД».

Обратное направление: «Супермаркет «ПУД», «Троицкий квартал», «Улица Молодых Строителей» и «Добрострой».

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.