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В Севастополе, на улице Тарутинской горела квартира в многоэтажке. Есть пострадавший
Фото: ВК

В Севастополе, на улице Тарутинской горела квартира в многоэтажке. Есть пострадавший

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:18 24.02.2020

В Севастополе произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома на ул. Тарутинской.  Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Произошло возгорание в квартире многоэтажного дома, в результате чего пострадал один мужчина – жилец данной квартиры. Он смог самостоятельно покинуть домовладение и выйти на улицу. Там ему на помощь пришли спасатели, которые передали его врачам скорой помощи. По предварительным данным у него ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом, — говорится в сообщении.

Во время пожара понадобилась эвакуация жителей соседних квартира.

Из подъезда было эвакуировано девять человек, один из них — ребенок. Пожар тушили 14 человек личного состава. Площадь горения составила порядка 10 квадратных метров, в основном это мебель, — рассказали спасатели.

На месте работает экспертная группа, главная задача которой выяснить причины пожара.

В Севастополе, на улице Тарутинской горела квартира в многоэтажке. Есть пострадавший

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