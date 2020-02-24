В Севастополе, на улице Тарутинской горела квартира в многоэтажке. Есть пострадавший

В Севастополе произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома на ул. Тарутинской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Произошло возгорание в квартире многоэтажного дома, в результате чего пострадал один мужчина – жилец данной квартиры. Он смог самостоятельно покинуть домовладение и выйти на улицу. Там ему на помощь пришли спасатели, которые передали его врачам скорой помощи. По предварительным данным у него ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом, — говорится в сообщении.

Во время пожара понадобилась эвакуация жителей соседних квартира.

Из подъезда было эвакуировано девять человек, один из них — ребенок. Пожар тушили 14 человек личного состава. Площадь горения составила порядка 10 квадратных метров, в основном это мебель, — рассказали спасатели.

На месте работает экспертная группа, главная задача которой выяснить причины пожара.