В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского завершаются работы по отсыпке щебня

На улице Адмирала Октябрьского завершаются работы по отсыпке щебеночного основания. Щебеночное основание необходимо, чтобы на участок могла зайти крупная техника и начался один из самых сложных этапов капремонта подпорных стен – установка свай.

После завершения отсыпки щебня начнутся работы по бурению свай для установки монолитных бетонных и железнобетонных. Всего планируется установить 250 свай. Подрядная организация уже установила на зданиях метки геотехнического контроля. А перед началом работы тяжелой техники – по поручению губернатора Михаила Развожаева – подрядчик предупредит об этом жителей близлежащих домов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николая Максимова.

Капремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского идет в соответствии с графиком. Узнайте больше: В Севастополе участники СВО и члены их семей могут оформить бесплатный проезд Напомним, что в рамках капитального ремонта будут восстановлены конструкции обоих подпорных стен. Каждая из сторон будет представлять собой два яруса железобетонных стен, между которыми будет устроен тротуар. Параметры подпорных стен будут полностью соответствовать параметрам существующих сооружений, при этом движение планируется обустроить по трем полосам движения. Для отвода ливневых вод предусмотрены закрытые лотки с обеих сторон проезжей части. источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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