В Севастополе, на улице Генерала Мельника идёт строительство крытого катка с искусственным льдом. Проект реализуется в рамках госпрограммы социально-экономического развития Севастополя и Крыма.

Общая строительная готовность катка составляет порядка 50%, планируем завершить основные строительные работы до конца года и приступить к пусконаладке. Сейчас на объекте ведутся монолитные и сварочные работы, отделочные работы в административном блоке, монтаж системы вентиляции, инженерных коммуникаций, ведутся работы по устройству фасада, – отметил и. о. заместителя губернатора Павел Иено.

Здание состоит из двух секций разной этажности: секция катка с трибунами одноэтажная, а секция административной части трёхэтажная. На первом этаже расположены четыре входа с улицы.

Проект предполагает обустройство на первом этаже основного помещения катка – ледовой арены с ледовым полем 60х30 м и трибунами на 750 мест, десять из которых предназначены для инвалидов-колясочников, а также обустройство инвентарной, четырёх блоков раздевалок на 25 человек каждая, вестибюля, помещения охраны, гардероба, кассы, санузлов, помещения для проката коньков с отдельной входной зоной, блоков тренерских и судейской, блока помещений медицинского обслуживания, буфета с вспомогательными помещениями и отдельным служебным входом, помещения для льдоуборочных машин и помещения уборочного инвентаря.

На втором этаже планируется оборудовать тренажёрный зал с раздевалками для занимающихся, в том числе и инвалидов, акробатический и хореографический залы, гардеробы, инвентарные, тренерскую, помещения уборочного инвентаря, звукоаппаратную и комментаторскую.

На третьем этаже разместятся помещения вентиляционных камер, зал совещаний, зал специальной технической подготовки, санузлы и помещение уборочного инвентаря, административные и бытовые помещения.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.