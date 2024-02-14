В Севастополе на улице Молодых Строителей идёт строительство поликлиники

В Севастополе на улице Молодых Строителей в рамках нацпроекта «Здравоохранение», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина, идёт строительство поликлиники на 400 посетителей в смену. Ход работ проконтролировал и. о. директора департамента капитального строительства Иван Погодин.

Продолжаем строительство поликлиники на улице Молодых Строителей. Подрядчик, ведущий строительно-монтажные работы, надёжный. Убедился лично, что работы идут с опережением графика. Есть уверенность, что мы сможем закончить работы досрочно – в 2024 году. В основу организации деятельности медицинского учреждения будет положен территориально-участковый принцип, на объекте будет оказываться первичная врачебная медико-санитарная помощь взрослому населению, проживающему в районе улиц Шевченко, Молодых Строителей, Столетовского проспекта и на прилегающей территории, – отметил Иван Погодин.

Выполнением проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ занимается подрядная организация «Теплостройсервис».

В настоящее время на объекте задействовано 25 строителей, 2 единицы техники. Сейчас возводятся монолитные конструкции третьего этажа будущей поликлиники, ограждающие конструкции второго этажа, ведутся штукатурные работы в цокольном этаже, идёт монтаж кабельной продукции цокольного и первого этажей. Строительная готовность – 31%. Безусловно, предусмотрено комплексное благоустройство территории: выполним озеленение, проложим пешеходные дорожки, скамейки для отдыха, обеспечим наружное освещение территории, а также обустроим парковку на территории объекта, – рассказал начальник участка Юрий Парфенов.

Медицинское учреждение будет трёхэтажным, общая площадь здания — 4 677 кв. метров. Согласно проекту, на первом этаже будут расположены регистратура, вестибюль, аптечный киоск, кабинет главного врача поликлиники, ординаторская, кабинет старшей медицинской сестры поликлиники, блок кабинетов доврачебного приёма и неотложной помощи, диагностическое отделение, процедурные кабинеты, рентгенографическое отделение, административные и вспомогательные помещения. На втором этаже планируется расположить терапевтическое отделение, блок кабинетов хирургического и специализированного приёма. В холле второго этажа предусмотрена зона администраторов и места для ожидания. На третьем этаже будет дневной стационар и отделение восстановительного лечения и медицинской профилактики.

Здание будет оснащено инфраструктурой для маломобильных групп населения, на территории учреждения предусмотрена автостоянка на 38 мест, в том числе 5 для маломобильных групп населения.

Напомним, в 2023 году введена в эксплуатацию врачебная амбулатория на 100 посещений в смену на Фиолентовском шоссе, а также поликлиника на 320 посещений в смену в бухте Казачьей.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.