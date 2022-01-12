В Севастополе на улице Шевченко презентовали новый детский сад

В Севастополе на улице Шевченко открылось дошкольное учреждение «Экотех» — это структурное подразделение школы «Экотех+». Сад уже принял первых воспитанников — около 100 детей.

Детский сад был сдан в эксплуатацию в конце года, поэтому в понедельник я поручил ускорить все бюрократические процессы, чтобы в среду дети смогли пойти в новое учреждение. Я вижу, с какой любовью коллектив относится к своему делу и надеюсь, что воспитанники детского сада с раннего возраста будут вовлекаться в экологические программы, которые уже внедрены в школе «Экотех+», — цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Современная инфраструктура и оборудование – это одна из особенностей детского сада «Экотех». Здесь есть центр сенсорного развития, изобразительная студия и оборудование, предназначенное для развития познавательной, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, а также коррекции речевых нарушений дошкольников.

Также по поручению Михаила Развожаева в рамках капитального ремонта улицы Шевченко планируется обустроить дополнительную парковку для обслуживания детского сада. По словам директора департамента транспорта Павла Иено, до понедельника дорожники завершат работы.

Напомним, новый детский сад на улице Шевченко рассчитан на 14 групп, из которых 4 ясельных и 10 дошкольных. Всего образовательное учреждение сможет принять порядка 450 детей. В детском саду будет работать 80 человек – это педагоги, воспитатели, помощники воспитателей и другие сотрудники.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя