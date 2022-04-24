В Севастополе на второй общегородской субботник вышли и взрослые, и дети

23 апреля во всех районах Севастополя прошел второй общегородской субботник. На уборку города вышли более 1 700 человек. Так, в районе бухты Круглой было собрано порядка 12 куб.м мусора.

Мы продолжаем общегородской месяц чистоты и благоустройства — субботники. Первый субботник прошёл 16 апреля, сегодня — второй. Это очень важная инициатива, многие приходят целыми семьями, с детьми, убрать город выходят коллективы, компании друзей. Это такое большое и объединяющее дело. Мы никого не принуждаем убираться, потому что любая «обязаловка» вызовет отторжение. Я рад, что в Городе-Герое много людей, которые любят свой город, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Всего сегодня были убраны 36 территорий, среди которых Ушаковая балка, Фиолентовское, Балаклавское и Камышовое шоссе, Рыбацкий причал, пляжи, а также зеленые зоны вблизи жилых домов. Участника удалось собрано более 450 куб.м мусора.

Возрождать субботники важно и нужно, и я очень рада, что эта традиция опять появляется в Севастополе. Я выросла в этом городе, прожила всю жизнь, и мне очень приятно видеть, как сотни жителей Нахимовского района сегодня вместе вышли убирать. Делать город чище – это достойный труд, который красит не только город, но и самого человека, — говорит жительница Севастополя Оксана.

Напомним, первый в этом году субботник прошел 16 апреля. Его участники собрали порядка 341 куб. м мусора. Следующий субботник пройдет в городе 30 апреля. Места субботников будут опубликованы на сайте Правительства Севастополя.