В Севастополе на здании Дома Москвы установят мемориальную доску Юрию Лужкову

Правительство Севастополя на заседании под председательством губернатора Михаила Развожаева согласовало установку мемориальной доски экс-мэру Москвы Юрию Лужкову. С такой инициативой выступил «Фонд развития наследия Юрия Лужкова».

Юрий Михайлович Лужков очень многое сделал для Севастополя. Бесспорно, Правительство поддерживает эту инициативу, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

На заседании комиссии по рассмотрению предложений об увековечении памяти исторических событий и выдающихся деятелей отечественной истории и культуры в Севастополе и заседании Архитектурно-художественного совета был согласован вид мемориальной доски — это художественная работа известного скульптора Салавата Александровича Щербакова. Планируется, что она будет установлена в мае этого года.

Напомним, экс-мэр столицы положил начало особым отношениям, которые связывают Севастополь и Москву. Именно благодаря ему, когда Севастополь еще был в составе Украины, в городе развивались гуманитарные проекты: строилось жилье для семей военнослужащих Черноморского флота, появился филиал МГУ, Дом Москвы.