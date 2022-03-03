реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе на здании Дома Москвы установят мемориальную доску Юрию Лужкову

crimeapress_news



реклама в крыму
В Севастополе на здании Дома Москвы установят мемориальную доску Юрию Лужкову
фото: tj.sputniknews.ru

В Севастополе на здании Дома Москвы установят мемориальную доску Юрию Лужкову

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:57 03.03.2022

Правительство Севастополя на заседании под председательством губернатора Михаила Развожаева согласовало установку мемориальной доски экс-мэру Москвы Юрию Лужкову. С такой инициативой выступил «Фонд развития наследия Юрия Лужкова».

Юрий Михайлович Лужков очень многое сделал для Севастополя. Бесспорно, Правительство поддерживает эту инициативу, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

На заседании комиссии по рассмотрению предложений об увековечении памяти исторических событий и выдающихся деятелей отечественной истории и культуры в Севастополе и заседании Архитектурно-художественного совета был согласован вид мемориальной доски — это художественная работа известного скульптора Салавата Александровича Щербакова. Планируется, что она будет установлена в мае этого года.

Узнайте больше:  Студентка КФУ представит Крым на конкурсе "Краса студенчества России"

Напомним, экс-мэр столицы положил начало особым отношениям, которые связывают Севастополь и Москву. Именно благодаря ему, когда Севастополь еще был в составе Украины, в городе развивались гуманитарные проекты: строилось жилье для семей военнослужащих Черноморского флота, появился филиал МГУ, Дом Москвы.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.