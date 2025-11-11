В Севастополе на землях города на ул. Колобова застройщик складировал стройотходы. Вмешалась прокуратура

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя проверила исполнение градостроительного законодательства и законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории района.
Установлено, что ООО «Спецзастройщик ЖК «Александрия» строит комплекс жилых домов на ул. Колобова. Генеральным подрядчиком по данному объекту является ООО «Альфа Групп Подряд». При этом в нарушение проектной документации отвалы грунта, образовавшиеся в результате разработки котлованов, размещены за границами отведенного земельного участка.
Таким образом, на землях города образовалась свалка строительных отходов площадью свыше 2,8 тыс. кв. метров. Размер вреда, причиненного окружающей среде в результате загрязнения почвы, составил свыше 1,5 млн рублей, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении на указанные организации обязанности ликвидировать свалку и взыскании с генерального подрядчика суммы причиненного ущерба.
Исковое заявление находится в производстве Гагаринского районного суда г. Севастополя. При этом на период его рассмотрения суд удовлетворил требования прокуратуры о принятии обеспечительных мер в виде запрета размещать отходы и отвалы грунта на указанном участке.
В настоящее время данная деятельность приостановлена.
Рассмотрение искового заявления продолжается.
источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: прокуратура Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: прокуратура Севастополя