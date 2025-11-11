Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Севастополе на землях города на ул. Колобова застройщик складировал стройотходы. Вмешалась прокуратура
Новости Республики
В Севастополе на землях города на ул. Колобова застройщик складировал стройотходы. Вмешалась прокуратура
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе на землях города на ул. Колобова застройщик складировал стройотходы. Вмешалась прокуратура

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:47 11.11.2025

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя проверила исполнение градостроительного законодательства и законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории района.

Установлено, что ООО «Спецзастройщик ЖК «Александрия» строит комплекс жилых домов на ул. Колобова. Генеральным подрядчиком по данному объекту является ООО «Альфа Групп Подряд». При этом в нарушение проектной документации отвалы грунта, образовавшиеся в результате разработки котлованов, размещены за границами отведенного земельного участка.

Таким образом, на землях города образовалась свалка строительных отходов площадью свыше 2,8 тыс. кв. метров. Размер вреда, причиненного окружающей среде в результате загрязнения почвы, составил свыше 1,5 млн рублей, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении на указанные организации обязанности ликвидировать свалку и взыскании с генерального подрядчика суммы причиненного ущерба.

Узнайте больше:  Арендатор земельного участка в заказнике "Ласпи" нарушил режим - теперь заплатит компенсацию за ущерб

Исковое заявление находится в производстве Гагаринского районного суда г. Севастополя. При этом на период его рассмотрения суд удовлетворил требования прокуратуры о принятии обеспечительных мер в виде запрета размещать отходы и отвалы грунта на указанном участке.

В настоящее время данная деятельность приостановлена.

Рассмотрение искового заявления продолжается.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x