В Севастополе набор соцуслуг в натуральном виде в 2024 году получают 13 280 федеральных льготников

Отделение СФР по Севастополю осуществляет ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) более 37 тыс. федеральных льготников из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, граждан с инвалидностью и т.д. В состав ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ), который включает в себя бесплатное предоставление лекарств, путевок в санаторий, а также компенсацию проезда к месту лечения и обратно. В 2024 году набор социальных услуг в натуральном объеме сохранили 13 282 севастопольца.

Стоимость НСУ в денежном эквиваленте ежегодно индексируется и с 1 февраля 2024 года составляет 1 578,50 рублей в месяц, а именно:

предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение (188,08 руб.);

обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей – инвалидов (1215,80 руб.);

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (174,62 руб.).

Данные услуги можно получать в натуральном виде либо отказаться от их получения в пользу денежного эквивалента. При этом можно сменить форму получения как всего набора услуг, так одной или двух — одновременно.

Льготы в натуральном виде предоставляются бесплатно в необходимом объеме. Поэтому федеральным льготникам необходимо взвешенно подойти к вопросу, в какой именно форме получать услуги.

При желании можно изменить форму получения набора услуг на 2025 год и последующие годы. В этом случае заявление необходимо подать до 1 октября 2024 года.

Ежегодно подавать заявление не требуется. Это нужно сделать только в том случае, если планируете изменить действующий набор услуг со следующего года (например, сейчас получаете натуральные льготы, а в 2025 году хотите получать в денежном эквиваленте, или наоборот).

Заявление о способе получения НСУ можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Отделения Социального фонда России по г.Севастополю.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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