В Севастополе начал работу Информационный портал «Зеленый фонд»

Информационный портал «Зеленый фонд» начал работу в Севастополе.

Портал содержит данные о количестве выданных порубочных билетов, сроке их действия, адресах вырубки, действующих разрешениях на изъятие краснокнижных зеленых насаждений, а также о том, сколько собрано средств в качестве компенсации за снос зеленых насаждений и сколько израсходовано на высадку новых, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

За восемь месяцев 2021 года в качестве компенсации за вырубку зеленых насаждений собран 21 млн рублей. Поступившие средства в рамках программы «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя» распределяются на разработку проектов по озеленению городских территорий, выполнение работ по озеленению, содержание зеленых насаждений и инвентаризацию.

На текущий год у нас в программе запланировано более 63 млн рублей на озеленение, из которых порядка 8 млн мы уже довели на проектирование, и почти 15 млн – на инвентаризацию зеленых насаждений. Мы также настаиваем, чтобы в каждом проекте были заложены средства на трехлетний уход, – отмечает глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Губернатор Михаил Развожаев акцентировал внимание, что через портал можно в электронном виде получить порубочный билет.

Важно, что процедура выдачи билетов теперь оказывается прозрачно — в электронном виде через портал госуслуг, где указаны только те критерии, которые определены законодательством, и нет вариантов для дискуссий по поводу того, что можно или нельзя.

Директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова рассказала о том, как идет наполнение портала «Зеленый фонд»:

Внесены данные о 86 порубочных билетах, продолжается наполнение. Все это делаем для того, чтобы максимально прозрачно показывать процесс выдачи порубочных и получения компенсаций.

В новой информационной системе отражены сведения об общем объеме выплаченных компенсаций за три последних года. Он составил 122 млн рублей. Как отмечают специалисты, динамика поступлений говорит о том, что с каждым годом зеленых насаждений вырубается меньше.

Так, в 2019 году поступило более 63 млн рублей, в 2020 году – 36 млн 879 тысяч, и на текущую дату это 21 млн 951 тысяча рублей. Мы видим, что количество выдаваемых порубочных билетов у нас все-таки снижается, — отмечает Юлия Гаврилова.

Кроме того, на портале есть отдельный блок с информацией о высадках зеленых насаждений, приуроченных к памятным датам.

Этот раздел находится также в стадии наполнения. Материалы о памятных высадках формируют городские активисты совместно с Наталией Мильчаковой, сопредседателем регионального штаба «Общероссийского народного фронта, – говорит директор департамента природных ресурсов и экологии.

В ходе обсуждения работы портала глава города Михаил Развожаев одобрил инициативу вице-губернатора Марии Литовко по внесению в систему информации по озеленению, которое проводится в рамках мероприятий ФЦП и национальных проектов, а также поручил доработать портал и предусмотреть возможность обратной связи.

Обратная связь необходима не только пользователям, которые смогут задать вопросы, оставить свои замечания и предложения, но и нам: так мы сможем сделать портал максимально насыщенным. В дальнейшем его надо будет дополнить и фотоматериалами высадок, ухода за зелеными насаждениями. Сюда же можно будет добавить разные экологические активности, чтобы на портале вся информация была максимально отражена, – заявил губернатор.

Напомним, в этом году проходит инвентаризация порядка 120 га территорий зеленых насаждений для выявления сухостоя и деревьев, нуждающихся в обрезке. Работы проводят специализированные организации, большую часть выполняет севастопольский лесхоз. В городе также продолжается работа по заповеданию старовозрастных деревьев. Такие памятники природы, как можжевельник высокий «Патриарх Тавриды», фисташка на мысе Сарыч, платан Палласа, Озерные дубы, дубы «Стражи Бельбека» и фисташки у села Камышлы, изымаются из сферы обычной хозяйственной деятельности для сохранения в первозданном виде.

Информационный портал «Зеленый фонд» расположен по адресу: https://green.sev.gov.ru