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В Севастополе начала работу новая школа бокса
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе начала работу новая школа бокса

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:52 24.02.2025

В Севастополе открылась новая школа бокса. В настоящее время завершается процесс обустройства здания и получения необходимых лицензий. Об этом на аппаратном совещании под председательством Михаила Развожаева сообщил заместитель губернатора Игорь Михеев.

Сейчас мы работаем над перезаключением договоров с сетевыми организациями для дальнейшего получения лицензии на образовательную деятельность. Одновременно идет переезд в новое здание сотрудников спортивной школы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Игоря Михеева.

Планируется, что тренировки начнутся в марте. Открытие новой школы частично снимет нагрузку с ранее используемых спортивных объектов.

После организации тренировочного процесса на новом объекте нагрузка с других спортобъектов, где сейчас тренируются боксеры, будет снижена, что позволит освободить время для других видов спорта, – подчеркивает заместитель губернатора.

Напомним, что накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев открыл новый ФОК «Спартак», который вошел в структуру «Спортивной школы олимпийского резерва № 4 по боксу».

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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