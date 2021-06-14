Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе начала работу площадка «Ивушка: PRO молодежь»

crimeapress_news



реклама в крыму
В Севастополе начала работу площадка «Ивушка: PRO молодежь»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе начала работу площадка «Ивушка: PRO молодежь»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:39 14.06.2021

В Севастополе продолжаются праздничные выходные, посвященные Дню России и Дню города. На Площади 300-летия Российского Флота начала работу открытая площадка «Ивушка: PRO молодежь».

Молодежи много, значит мероприятие актуально. В День города мы решили  сделать праздничные локации для всех возрастов. Раньше на этом месте была танцплощадка «Ивушка» и мне очень понравилось, как сегодня тут все организовано. Считаю, что в рамках нашего проекта «Летний Севастополь» эту площадку надо сделать молодежной, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

На площадке уже состоялся показ фильмов и видеороликов о жизни Севастополя, контест скейтеров, а также выступили севастопольские DJ и современные танцоры.

В День города — 14 июня — посетителей площадки «Ивушка: PRO молодежь» ждет интеллектуальная игра «Квиз» по истории России и города Севастополя, выступление местных команд КВН, показ одежды от севастопольских дизайнеров, а также выставка работ молодых художников города, мастер-классы по масляной и акварельной живописи.

Площадка на Площади 300-летия Российского Флота завтра начнет работу в 10:00.

В Севастополе начала работу площадка «Ивушка: PRO молодежь»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.