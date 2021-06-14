В Севастополе начала работу площадка «Ивушка: PRO молодежь»

В Севастополе продолжаются праздничные выходные, посвященные Дню России и Дню города. На Площади 300-летия Российского Флота начала работу открытая площадка «Ивушка: PRO молодежь».

Молодежи много, значит мероприятие актуально. В День города мы решили сделать праздничные локации для всех возрастов. Раньше на этом месте была танцплощадка «Ивушка» и мне очень понравилось, как сегодня тут все организовано. Считаю, что в рамках нашего проекта «Летний Севастополь» эту площадку надо сделать молодежной, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

На площадке уже состоялся показ фильмов и видеороликов о жизни Севастополя, контест скейтеров, а также выступили севастопольские DJ и современные танцоры.

В День города — 14 июня — посетителей площадки «Ивушка: PRO молодежь» ждет интеллектуальная игра «Квиз» по истории России и города Севастополя, выступление местных команд КВН, показ одежды от севастопольских дизайнеров, а также выставка работ молодых художников города, мастер-классы по масляной и акварельной живописи.

Площадка на Площади 300-летия Российского Флота завтра начнет работу в 10:00.