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В Севастополе началась вакцинация медицинских работников от коронавируса
Фото: sev.gov.ru

В Севастополе началась вакцинация медицинских работников от коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:44 10.12.2020

В Севастополь доставлено 300 доз вакцины «Спутник V» для медицинских работников. В первоочередной список вакцинирования вошли работники «красной зоны». На сегодняшний день прививку от коронавируса уже сделали 25 человек. Об этом сообщили в правительстве города.

«Спутник V» — это двухвекторная вакцина. Такой тип вакцины создаётся на основе безопасных ослабленных вирусов, в их состав встроен ген коронавируса, чтобы организм выработал иммунитет. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4% на основании второго промежуточного анализа данных — на 28-й день после получения добровольцами первой иммунизации (7-й день после получения второй иммунизации). Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 5063 человека. В настоящий момент выздоровели 4614 человек, 158 – умерли, — отмечает пресс-служба правительства Севастополя.

Напомним, в сентябре этого года также проходила вакцинация медиков от коронавируса. В рамках пробной партии было привито 42 человека. Перед прививками медиков осматривали, брали у них анализ крови. Вакцинация проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В Севастополе началась вакцинация медицинских работников от коронавируса

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