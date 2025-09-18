В Севастополе началась вторая смена проекта Школа христианского духа «Грифоны»

Открытие школы состоялось на территории «Нового Херсонеса», в молодежном центре «Точка опоры». Участниками образовательной программы стали студенты первого курса Севастопольского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова.

С приветственным словом к ребятам обратился клирик Свято-Владимирского Херсонесского монастыря, руководитель проекта, иерей Владислав Бояренцев:

Важно понимать, что такое христианский дух. Это то, что всегда созидает и никогда не разрушает. Вот это важно для участия в проекте. Здесь все усилия направлены на ваше созидание, ведь религиозный путь выстраивания отношений с Богом очень важен в настоящее время.

В рамках старта второй смены Школы христианского духа «Грифоны» состоялось открытие православного клуба Севастопольского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Сегодня у нас двойная радость — мы снова встречаемся на замечательной площадке Нового Херсонеса, который стал центром притяжения людей, стремящихся к духовному росту, и отраднее всего видеть среди этих людей нашу молодежь. Мы рады, что таких площадок, объединяющих ребят, становится больше. Теперь и в нашем университете будет активно работать Православный клуб, потому что сфера образования и науки это не только про получение знаний, но и про формирование личности. И самое важное в этом процессе — акцент на духовно-нравственное воспитание. Я искренне желаю нашим студентам найти единомышленников, получить ответы на все свои вопросы и познать красоту православной веры, приблизиться к Богу, — отметил директор Севастопольского филиала РЭУ им. Плеханова, доктор медицинских наук Шевчук Игорь Андреевич.

Впереди участников ждет образовательная программа, которая включает лекции от ведущих преподавателей вузов, экспертов по культурологии, социологии и истории. Также ребята улучшат навыки ораторского искусства, тайм-менеджмента, творчества и актерского мастерства.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Севастополь: более чем на 60 тысяч детей были осуществлены выплаты по 5000 рублей

Просмотры: 2 110