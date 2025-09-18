Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Севастополе началась вторая смена проекта Школа христианского духа «Грифоны»
Новости Республики
В Севастополе началась вторая смена проекта Школа христианского духа «Грифоны»
фото: пресс-служба Крымской митрополии

В Севастополе началась вторая смена проекта Школа христианского духа «Грифоны»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:04 18.09.2025

Открытие школы состоялось на территории «Нового Херсонеса», в молодежном центре «Точка опоры». Участниками образовательной программы стали студенты первого курса Севастопольского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова.

С приветственным словом к ребятам обратился клирик Свято-Владимирского Херсонесского монастыря, руководитель проекта, иерей Владислав Бояренцев:

Важно понимать, что такое христианский дух. Это то, что всегда созидает и никогда не разрушает. Вот это важно для участия в проекте. Здесь все усилия направлены на ваше созидание, ведь религиозный путь выстраивания отношений с Богом очень важен в настоящее время.

В рамках старта второй смены Школы христианского духа «Грифоны» состоялось открытие православного клуба Севастопольского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Сегодня у нас двойная радость — мы снова встречаемся на замечательной площадке Нового Херсонеса, который стал центром притяжения людей, стремящихся к духовному росту, и отраднее всего видеть среди этих людей нашу молодежь. Мы рады, что таких площадок, объединяющих ребят, становится больше. Теперь и в нашем университете будет активно работать Православный клуб, потому что сфера образования и науки это не только про получение знаний, но и про формирование личности. И самое важное в этом процессе — акцент на духовно-нравственное воспитание. Я искренне желаю нашим студентам найти единомышленников, получить ответы на все свои вопросы и познать красоту православной веры, приблизиться к Богу, — отметил директор Севастопольского филиала РЭУ им. Плеханова, доктор медицинских наук Шевчук Игорь Андреевич.

Впереди участников ждет образовательная программа, которая включает лекции от ведущих преподавателей вузов, экспертов по культурологии, социологии и истории. Также ребята улучшат навыки ораторского искусства, тайм-менеджмента, творчества и актерского мастерства.
Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских Грантов.
голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Севастополь: более чем на 60 тысяч детей были осуществлены выплаты по 5000 рублей
Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x