В Севастополе начали составлять протоколы за нарушения режима «повышенной готовности»

С гражданами пока обходятся профилактическими беседами.

В Севастополе с начала октября составлено 77 протоколов о нарушении режима повышенной готовности, действующего в регионе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ИО директора Департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский. По его информации, уже проверено 269 объектов. Большинство протоколов составляют сотрудники полиции.

При этом речь идет о нарушениях на предприятиях торговли, при проведении массовых мероприятий. Нарушителей (юрлиц) ждут штрафы. С гражданами (физлицами) пока обходятся мягче. Сообщается, что за тот же период проведено 1 213 профилактических бесед с горожанами, нарушающими масочный режим. Протоколы составляются только в случае злостных нарушений или повторных.

Напомним, в Севастополе действует обязательный масочный режим в общественных местах (в том числе, в транспорте, магазинах и других замкнутых пространствах).