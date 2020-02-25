В Севастополе начали строить подстанцию скорой помощи №2

О том, что в Севастополе началось строительство подстанции № 2 Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сообщил директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Подрядчик приступил к строительству важного для города лечебно-профилактического учреждения, которое будет оказывать медицинскую помощь и детям, и взрослым круглосуточно. Объект планируется завершить в декабре текущего года. Подстанция рассчитана на 4 бригады. В состав бригады 1 автомашины войдут: водитель, врач, медсестра, — цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя.

Проектом предусмотрено, что территория нового объекта будет благоустроена. Кроме больницы, здесь будут оборудованы площадка для отдыха и гаражи для карет скорой помощи.

Сейчас на объекте осуществляются работы по устройству строительного городка и пункта мойки колес, разработке котлована под строительство одноэтажной подстанции общей площадью в 900 кв.м., ведется планировка территории, – отметил заместитель генерального директора ООО «Теплицстройсервис» Хасан Ибахаджиев.

Так, напомним, в настоящее время в Севастополе также строится двухэтажная подстанция № 10 скорой медицинской помощи на 7 бригад в районе Камышового шоссе.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя