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В Севастополе начали выращивать пекинскую капусту. Благодаря господдержке
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе начали выращивать пекинскую капусту. Благодаря господдержке

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:02 04.06.2025

За 2024 год крестьянско-фермерским хозяйством , получившим финансирование по программе «Агростартап», собрано 240 тонн пекинской капусты. В прошлом году в число победителей конкурсного отбора по предоставлению гранта «Агростартап» вошел бизнес-проект развития фермерского хозяйства по выращиванию пекинской капусты. Сумма финансирования составила более 3,5 млн рублей.

Мы производим пекинскую капусту сортов Натсуки и Табалуга. Благодаря программе «Агростартап» для развития хозяйства приобретена механическая сеялка, комбайн для уборки всех зеленых листовых овощей. Это шпинат, рукола, мангольд, салат айсберг. В этом году занялись выращиванием томатов и арбузов. Наша продукция поставляется на рынки и ярмарки Севастополя, а также торговые сети в Москве. Мы активно развиваемся и в следующем году снова планируем участие в конкурсе на субсидирование, – рассказал предприниматель-грантополучатель Никита Забияка.

По словам заместителя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Василия Макоеда, цель программы – создание субъектов малого предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса. Средства, которые выделяются в рамках этого гранта, могут быть направлены на приобретение земельного участка сельхоз назначения, посадочного материала, сельскохозяйственных животных и птицу, на строительство и реконструкцию сельхоз зданий, а также на приобретение иного оборудования.

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В период с 2019 по 2024 год было предоставлено 15 грантов «Агростартап» для создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства. Общий объем государственной поддержки составил почти 40 млн млн рублей.

Напомним, с 26 мая в Севастополе стартовал конкурс «Агростартап» по предоставлению безвозмездной финансовой поддержки для желающих начать свой бизнес в сельском хозяйстве. Максимальный размер гранта на одного участника составляет 3,2 млн рублей.

Общая сумма финансирования в текущем году составит более 9 млн рублей. Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка принимает заявки на участие в конкурсе до 24 июня. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте департамента сельского хозяйства и потребительского рынка.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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