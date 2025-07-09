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В Севастополе начались работы по инженерно-геологическим изысканиям у подпорной стены на Советской
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе начались работы по инженерно-геологическим изысканиям у подпорной стены на Советской

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:10 09.07.2025

Инженерно-геологические изыскания – один из важных этапов проектирования капитального ремонта подпорной стены, что находится рядом со школой № 3.

Чтобы понять, какие проектные решения будут применены при капитальном ремонте стены, необходимо выполнить инженерно-геологические изыскания с целью определения физико-механических свойств основания для последующей разработки проекта. Поэтому мы два дня будем работать с буровой машиной, с помощью которой специалисты возьмут несколько проб грунта у разных точек стены, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя проектов подрядной организации Елизавету Родионову.

По контракту проект будет готов в четвертом квартале этого года, а в 2026 году начнется сам капитальный ремонт подпорной стены.

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Напомним, что сегодня до 14:00 ул. Советская частично перекрыта (между домами 50-55), а ул. Алексакиса будет полностью закрыта 9 и 10 июля с 8:00 до 18:00. Пока ул. Алексакиса будет закрыта, на ул. Терещенко временно организовано двустороннее движение. Перекрытие движения необходимо для того чтобы бур мог свободно передвигаться между точками забора проб.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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