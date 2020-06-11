В Севастополе начались выплаты на детей от трех до семи лет

В Севастополе начались выплаты на детей от 3 до 7 лет. Как сообщила заместитель начальника управления социального обеспечения Департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Евгения Пытько, на сегодняшний день такая выплата уже произведена почти на 3 тысячи детей.

Семьям, которым выплата была назначена автоматически, уже получили денежные средства на расчетные счета в сумме чуть более 36 тыс. рублей на каждого ребенка в семье. До конца недели будет произведена выплата еще на 78 детей. Мы продолжаем прием заявлений на выплату через органы соцзащиты, отделения МФЦ, а также в электронном виде через портал «Госуслуг». На сегодняшний день принято более 2 тыс. заявлений, из которых почти 1,5 – через портал, — сказала Евгения Пытько.

В этом году размер ежемесячной выплаты на детей указанной категории составляет чуть более 6 тыс. рублей. Специалист ведомства напомнила, что при подаче заявлений до конца текущего года, назначение будет произведено за весь период начиная с 1 января 2020 года, а в дальнейшем – с даты обращения.

По мере обработки заявлений выплата будет назначаться постепенно. Решение о назначении либо об отказе принимается в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления с документами, а в случае не поступления сведений из иных инстанций, решение выносится в 20-дневный срок, — пояснила заместитель начальника управления.

Евгения Пытько напомнила, что выплата предоставляется при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения на каждого члена семьи.

Например, если за назначением обращается многодетная семья, состоящая из пяти человек, то доход такой семьи не должен превышать 57,7 тыс. рублей. Ежемесячная выплата предоставляется одному из родителей -гражданину РФ с обязательной регистрацией на территории Севастополя. Другие документы, такие как договора найма или свидетельства о праве собственности на жилье не принимаются. При оформлении выплаты заявитель вправе самостоятельно предоставить сведения о доходах семьи по собственной инициативе. Это значительно ускорит процесс назначения указанной выплаты, — подытожила Евгения Пытько.

В этом году в Севастополе планируемое количество получателей ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет составляет до пяти тысяч детей. С более подробной информацией о порядке предоставления выплаты можно ознакомиться по ссылке .

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.