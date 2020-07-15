В Севастополе началось благоустройство сквера имени Василия Бузина

Как сообщили в правительстве Севастополя, благоустройство сквера имени Василия Бузина проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Данный сквер определен к благоустройству жителями в рамках проведенного рейтингового голосования в прошлом году. Проектом предусмотрено организация пешеходной сети с укладкой плиточного покрытия, дополнительное озеленение с высадкой деревьев и кустарников, устройство инженерных сетей — наружного освещения, системы полива, новые детские площадки, ремонт подпорных стен, устройство новой лестницы, установка малых архитектурных форм – урн и лавочек. Завершение работ запланировано к концу текущего года, — рассказал ИО директора Департамента городского хозяйства Севастопля Евгений Горлов.

По словам представителя подрядной организации ООО «СТРОЙ РЕАЛ ЭСТЕЙТ», на сегодняшний день выполнен демонтаж плиточного и асфальтобетонного покрытия, ведутся подготовительные работы для прокладки инженерных сетей. Проектом предусмотрено сохранение существующих деревьев с необходимой санитарной обрезкой.

Всего в текущем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство пяти общественных пространств: сквера у собора Петра и Павла, сквера имени Василия Бузина, зеленой зоны между домами № 19-21 по ул. Колобова и ГБДОУ Детский сад №125, сквера БРУ имени Горького, зеленой зоны спортивной площадки и сквера в п. Первомайка.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.