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В Севастополе начался ремонт детского парка им. Байды. Горожане требуют построить туалет
фото: Инга Хрулёва ("Севастопольская газета")

В Севастополе начался ремонт детского парка им. Байды. Горожане требуют построить туалет

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:07 29.06.2020

Подрядчик установил забор и приступил к капитальному ремонту детского парка им. Байды. Жители Севастополя требуют построить в нем туалет, оставляя записки на информационном щите стройки.

Жалобу, поданную 29 мая компанией-соискателем из Екатеринбурга, что аукционная документация по поиску подрядчика составлена с явными нарушениями законодательства по госзакупкам, Федеральная антимонопольная служба признала необоснованной. Поэтому ГБУ «Парки и скверы» заключило контракт с московской компанией ООО «Билдинг Технолоджис», выигравшей аукцион. В начале прошлой недели подрядчик огородил парк по периметру сетчатым забором. Рабочие принялись за демонтаж старого асфальта. При этом детские аттракционы, расположенные на территории парка, продолжают работать, — сообщает «Севастопольская газета».

Аттракционщики, говорят журналисты, общались неохотно:

На вопрос, коснется ли их капитальный ремонт, отвечали уклончиво: реконструкция происходит на государственной земле, а аттракционы — частная компания. Вопросы по существу лучше задать руководству, которого сейчас нет и когда будет они не знают, как и фамилий и телефонов начальства. Управляющий появится на объекте в среду, но рабочего кабинета у него тоже нет. Напомним, техническое задание предусматривает ремонт фонтана, замену инженерных коммуникаций, мощение дорожек и площадок плиткой, укрепление подпорных стен; установку уличной мебели, систем освещения и полива; работы по озеленению, — отмечают журналисты «Севастопольской газеты».

При этом строительство туалетов, о которых постоянно напоминают властям жители города, в проекте не предусмотрено. Во всяком случае на схеме парка, которая размещена на информационном щите исполнителем работ, туалеты не обозначены. Возмущенные горожане на том же щите оставляют заказчику и проектировщикам работ риторические вопросы: «Где туалет? Здесь гуляют дети!»

В Севастополе начался ремонт детского парка им. Байды. Горожане требуют построить туалет

фото: Инга Хрулёва («Севастопольская газета»)

Стоимость контракта — 77 миллионов рублей. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2020 года.

В Севастополе начался ремонт детского парка им. Байды. Горожане требуют построить туалет

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