В Севастополе начался капремонт подпорной стены на улице 4-й Бастионной

В Севастополе подрядчик приступил к капитальному ремонту подпорной стены на улице 4-й Бастионной. Работы проводятся в рамках соглашения с Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Сегодня начало ремонта проконтролировал директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Он подчеркнул, что подпорная стена являлась аварийной и могла обрушиться.

По вопросу ремонта было много обращений граждан. В прошлом году разработан проект, и сейчас мы приступили к ремонтным работам. Протяженность стены – порядка 150 м. Работы полностью выполняются вручную – в этом сложность. К осени должны полностью завершить капитальный ремонт, — рассказал Евгений Горлов.

По словам представителя подрядной организации, на объекте расчищают швы, демонтируют парапет. Также в ходе ремонта планируется выполнить перекладку отдельных разрушенных участков – для этого будут использованы аналогичные блоки из известняка такого же цвета. Рабочие проведут затирку швов, очистку дренажных отверстий, установят новые дренажные системы. Кроме того, предусмотрено восстановление защитного пояса.

Все работы предусматривают сохранение основных геометрических показателей подпорной стены — после ремонта сохранится ее длина, ширина, высота и внешний облик. На объекте работает подрядная организация «Монтаж-строй». Стоимость ремонта – 11,4 млн. рублей.

Напомним, также в Севастополе ведется капитальный ремонт подпорной стены по ул. Академика Крылова.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!