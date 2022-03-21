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В Севастополе начался капремонт подпорной стены на улице 4-й Бастионной

В Севастополе начался капремонт подпорной стены на улице 4-й Бастионной

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:16 21.03.2022

В Севастополе подрядчик приступил к капитальному ремонту подпорной стены на улице 4-й Бастионной. Работы проводятся в рамках соглашения с Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В Севастополе начался капремонт подпорной стены на улице 4-й Бастионной

Сегодня начало ремонта проконтролировал директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Он подчеркнул, что подпорная стена являлась аварийной и могла обрушиться.

По вопросу ремонта было много обращений граждан. В прошлом году разработан проект, и сейчас мы приступили к ремонтным работам. Протяженность стены – порядка 150 м. Работы полностью выполняются вручную – в этом сложность. К осени должны полностью завершить капитальный ремонт, — рассказал Евгений Горлов. 

В Севастополе начался капремонт подпорной стены на улице 4-й Бастионной

По словам представителя подрядной организации, на объекте расчищают швы, демонтируют парапет. Также в ходе ремонта планируется выполнить перекладку отдельных разрушенных участков – для этого будут использованы аналогичные блоки из известняка такого же цвета. Рабочие проведут затирку швов, очистку дренажных отверстий, установят новые дренажные системы. Кроме того, предусмотрено восстановление защитного пояса.

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В Севастополе начался капремонт подпорной стены на улице 4-й Бастионной

Все работы предусматривают сохранение основных геометрических показателей подпорной стены — после ремонта сохранится ее длина, ширина, высота и внешний облик. На объекте работает подрядная организация «Монтаж-строй». Стоимость ремонта – 11,4 млн. рублей.

В Севастополе начался капремонт подпорной стены на улице 4-й Бастионной

Напомним, также в Севастополе ведется капитальный ремонт подпорной стены по ул. Академика Крылова.

В Севастополе начался капремонт подпорной стены на улице 4-й Бастионной

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.


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